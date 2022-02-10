Российской лыжнице Непряевой не хватило 0,1 секунды для бронзы на ОИ

Российской лыжнице Непряевой не хватило 0,1 секунды для бронзы на ОИ Новости
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Российская лыжница Наталья Непряева уступила 0,1 секунды в классическом забеге на текущих Олимпийских играх в Пекине.

Закончилась 10-километровая женская гонка классическим стилем. Терезе Йохауг принесла сборной Норвегии золото, преодолев расстояние за 28 минут 6 секунд.

На втором месте расположилась финская спортсменка Кертту Нисканен, уступив победительнице 0,4 секунды. Третью позицию также заняла финка Криста Пярмякоски с отставанием от Йохауг на 31,5 секунды.

Далее финишировала Непряева, представляющая российскую сборную. В борьбе за бронзу она проиграла лыжнице из Финляндии всего 0,1 секунды.

Спортсменка из России Юлия Ступак заняла седьмое место, Татьяна Сорина – десятое, а Лилия Васильева расположилась на 15-ой позиции.

 
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