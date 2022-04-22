Российского пловца Рылова отстранили от участия в турнирах под эгидой FINA

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Двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации плавания (FINA).
Пресс-служба FINA сообщила на официальном сайте об отстранении на девять месяцев 25-летнего российского пловца Евгения Рылова. Спортсмен из Оренбургской области был дисквалифицирован из-за посещения концерта-митинга, приуроченного к восьмилетию присоединения Крыма к РФ.
Решение о дисквалификации Рылова вступило в силу 20 апреля. Обладатель двух золотых медалей летней Олимпиады в Токио свое отстранение от турниров под эгидой FINA пока не комментировал.
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