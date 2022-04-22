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    Российского пловца Рылова отстранили от участия в турнирах под эгидой FINA

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Российского пловца Рылова отстранили от участия в турнирах под эгидой FINA

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     Sven Simon/Global Look Press

    Двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации плавания (FINA).

    Пресс-служба FINA сообщила на официальном сайте об отстранении на девять месяцев 25-летнего российского пловца Евгения Рылова. Спортсмен из Оренбургской области был дисквалифицирован из-за посещения концерта-митинга, приуроченного к восьмилетию присоединения Крыма к РФ.

    Решение о дисквалификации Рылова вступило в силу 20 апреля. Обладатель двух золотых медалей летней Олимпиады в Токио свое отстранение от турниров под эгидой FINA пока не комментировал. 

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