Российского дипломата вызвали в МИД Швеции из-за «нарушения воздушных границ»

В заявлении ВС страны отмечается, что российский турбовинтовой самолет типа Ан-30 в ночь на 29 апреля оказался в воздушном пространстве Швеции к востоку от датского острова Борнхольм. По данным СМИ, он находился там непродолжительное время, а затем удалился.