Российского дипломата вызвали в МИД Швеции из-за «нарушения воздушных границ»

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Министерство иностранных дел Швеции вызвало российского дипломата из-за якобы нарушения воздушных границ. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
В заявлении ВС страны отмечается, что российский турбовинтовой самолет типа Ан-30 в ночь на 29 апреля оказался в воздушном пространстве Швеции к востоку от датского острова Борнхольм. По данным СМИ, он находился там непродолжительное время, а затем удалился.
Ранее посол РФ в Копенгагене был вызван в МИД Дании по этой же причине. В Минобороны России не раз подчеркивали, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами.
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