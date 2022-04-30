Российское посольство вручило ветеранам Абхазии подарки к 9 Мая

«Накануне 77-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов и сотрудники посольства посетили всех проживающих в республике ветеранов. Фронтовикам были вручены подарки, а также именные поздравительные послания от президента России Владимира Путина», — говорится в сообщении посольства.