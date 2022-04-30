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    Российское посольство вручило ветеранам Абхазии подарки к 9 Мая

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Российское посольство вручило ветеранам Абхазии подарки к 9 Мая

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    Агентство «Москва»

    Сотрудники российского посольства вместе с временным поверенным в делах РФ в Абхазии Максимом Литвиновым посетили ветеранов Великой Отечественной войны. Они передали им подарки и поздравления с наступающим Днем Победы от президента Владимира Путина.

    В этом году отмечается 77-летие Победы в Великой Отечественной войне. Каждый ветеран Абхазии получил именные поздравительные послания от российского президента.

    «Накануне 77-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов и сотрудники посольства посетили всех проживающих в республике ветеранов. Фронтовикам были вручены подарки, а также именные поздравительные послания от президента России Владимира Путина», — говорится в сообщении посольства.

    Согласно официальным данным, в ВОВ участвовали 55 тысяч жителей из Абхазии. Более 17 тысяч из них погибли в ходе сражений. Высокое звание героя Советского Союза присвоили 22 уроженцам страны. Еще три человека получили ордена Славы трех степеней.

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