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    Российским теннисистам официально запретили принимать участие в Уимблдоне

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Российским теннисистам официально запретили принимать участие в Уимблдоне

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    Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Российские и белорусские теннисисты не смогут принять участие в Уимблдоне. Об этом говорится на официальном сайте турнира.

    Несмотря на опубликованное сообщение, организаторы мероприятия готовы пересмотреть данное решение в июне. Соревнования стартуют 27 июня и завершатся 11 июля.

    Известно, что Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) стал первой теннисной организацией, которая отказалась принимать спортсменов из России и Белоруссии.

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