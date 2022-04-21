Российским теннисистам официально запретили принимать участие в Уимблдоне

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Российские и белорусские теннисисты не смогут принять участие в Уимблдоне. Об этом говорится на официальном сайте турнира.
Несмотря на опубликованное сообщение, организаторы мероприятия готовы пересмотреть данное решение в июне. Соревнования стартуют 27 июня и завершатся 11 июля.
Известно, что Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) стал первой теннисной организацией, которая отказалась принимать спортсменов из России и Белоруссии.
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