Российским пенсионерам перечислят крупную выплату до конца весны

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Пожилых людей в России ожидает крупная выплата до конца мая, цитирует пенсионного эксперта Анастасию Кирееву PRIMPRESS.
По ее словам, чаще всего средства выделяют для неработающих пенсионеров, однако в некоторых регионах трудоустроенным гражданам доплачивают.
«Например, такая возможность предусмотрена для столичных пенсионеров. Местные власти доплачивают пожилым гражданам, которые прожили в столице больше 10 лет, до специального стандарта. В этом году он составляет 21 тысячу рублей. То есть даже если пенсия изначально ниже, ее доведут до этого уровня с помощью доплаты», — рассказала Киреева.
Однако выплаты, о которых идет речь, будут доступны всем пенсионерам. Для этого необходимо подать соответствующее заявление, а деньги начисляются на счет в следующем месяце после рассмотрения.
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