Российским пенсионерам перечислят крупную выплату до конца весны

«Например, такая возможность предусмотрена для столичных пенсионеров. Местные власти доплачивают пожилым гражданам, которые прожили в столице больше 10 лет, до специального стандарта. В этом году он составляет 21 тысячу рублей. То есть даже если пенсия изначально ниже, ее доведут до этого уровня с помощью доплаты», — рассказала Киреева.