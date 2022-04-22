Российский ЗРК «Бук-М3» сбил выпущенную ВСУ ракету «Точка-У» возле поселка Донецкое

Кроме того, в военном ведомстве указали, что в воздухе были

уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Их появление было

зафиксировано в районе населенных пунктов Старомайорское, Ясиноватая,

Старомихайловка и Калиновка в ДНР, а также Александровка и Токарево Херсонской

области.