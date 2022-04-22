Российский ЗРК «Бук-М3» сбил выпущенную ВСУ ракету «Точка-У» возле поселка Донецкое

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Расчет российского зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3»
поразил тактическую ракету «Точка-У», выпущенную со стороны ВСУ в районе
населенного пункта Донецкое, говорится в заявлении Минобороны РФ.
Кроме того, в военном ведомстве указали, что в воздухе были
уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Их появление было
зафиксировано в районе населенных пунктов Старомайорское, Ясиноватая,
Старомихайловка и Калиновка в ДНР, а также Александровка и Токарево Херсонской
области.
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