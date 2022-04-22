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    Российский ЗРК «Бук-М3» сбил выпущенную ВСУ ракету «Точка-У» возле поселка Донецкое

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Российский ЗРК «Бук-М3» сбил выпущенную ВСУ ракету «Точка-У» возле поселка Донецкое

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    vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0  

    Расчет российского зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3»
    поразил тактическую ракету «Точка-У», выпущенную со стороны ВСУ в районе
    населенного пункта Донецкое, говорится в заявлении Минобороны РФ.

    Кроме того, в военном ведомстве указали, что в воздухе были
    уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Их появление было
    зафиксировано в районе населенных пунктов Старомайорское, Ясиноватая,
    Старомихайловка и Калиновка в ДНР, а также Александровка и Токарево Херсонской
    области.

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