Российский спецназ ликвидировал диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе Изюма

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Спецназ Вооруженных сил России уничтожил украинскую диверсионную группировку в направлении Изюма. Соответствующие кадры «Русской весне» предоставил военный корреспондент.
Украинские диверсанты пытались действовать в лесах Харьковской области, однако российским спецназовцам удалось задержать группировку ВСУ и захватить натовское вооружение.
Среди захваченного оружия были привычные «Джавелины», а также одноразовая РПГ Instalaza C90 и немецкие мины нового поколения типа DM22.
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