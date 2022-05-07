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    Российский спецназ ликвидировал диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе Изюма

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Российский спецназ ликвидировал диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе Изюма

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    Федеральное агентство новостей

    Спецназ Вооруженных сил России уничтожил украинскую диверсионную группировку в направлении Изюма. Соответствующие кадры «Русской весне» предоставил военный корреспондент.

    Украинские диверсанты пытались действовать в лесах Харьковской области, однако российским спецназовцам удалось задержать группировку ВСУ и захватить натовское вооружение.

    Среди захваченного оружия были привычные «Джавелины», а также одноразовая РПГ Instalaza C90 и немецкие мины нового поколения типа DM22.

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