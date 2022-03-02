Российский союз спортсменов высказался против «геноцида» олимпийцев

Представители Российского союза спортсменов отреагировали на санкции Запада. РСС заявил о «геноциде» олимпийцев без легитимных оснований.

Российские спортсмены стали получать отказы в выступлениях на международных соревнованиях после начала спецоперации по демилитаризации Украины. Российский союз спортсменов сделал заявление, в котором подчеркнул, что не станет игнорировать необоснованные и дискриминационные санкции. Заявление опубликовано на сайте Олимпийского комитета РФ.

«Мы выступаем категорически против спортивного геноцида российских и белорусских спортсменов. Обращаемся ко всем ответственным и причастным лицам и организациям. Пересмотрите ваши последние решения!» — говорится в заявлении.

Ранее Международный союз биатлонистов запретил России и Белоруссии участвовать в соревнованиях. Кроме того, IBU планирует обсудить остановку членства этих стран в союзе.

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