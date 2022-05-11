Российский рынок ПК, ноутбуков и комплектующих «откатился к старой версии» несмотря на уход из России Intel, AMD и Nvidia, сложности с логистикой и скачки курса доллара

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Российский рынок ПК и комплектующих за последние несколько месяцев пережил большие потрясения, но сейчас ситуация по большей части нормализовалась. Как пишут «Ведомости» в собственном большом исследовании, технику по-прежнему завозят в страну, а цена на многие позиции откатились назад – различные устройства сейчас можно купить даже дешевле, чем в феврале.





В крупнейших торговых сетях заявляют, что большая часть трудностей позади. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе «М.Видео – Эльдорадо», поставки из-за рубежа сейчас продолжаются, несмотря на все сложности.

«Мы стремимся предоставить покупателям максимально широкий выбор техники, в том числе компьютерной, как через прямой диалог с вендорами, так и через привлечение ассортимента на наш маркетплейс электроники. В текущей ситуации мы адаптируем бизнес-процессы относительно доступа к глобальным поставкам и взаимодействия с вендорами. Сейчас у нас достаточный запас по ноутбукам и другой компьютерной технике, чтобы в полном объеме удовлетворить покупательский спрос, и он пополняется», — рассказали представители «М.Видео – Эльдорадо».

В свою очередь, в «Ситилинке» отметили, что производители продолжают корректировать свои логистические цепочки. «Поставки компьютеров и ноутбуков продолжаются. Мы также получаем регулярные поставки комплектующих для ПК по всем категориям. Существуют небольшие проблемы с поставками процессоров и жестких дисков, которые мы решаем. Сейчас в «Ситилинке» представлен широкий ассортимент комплектующих для ПК, компьютеров и ноутбуков», — подчеркнули в «Ситилинке».

Если проанализировать динамику цен на одни и те же виды продукции у крупнейших компьютерных дискаунтеров (DNS и «Ситилинк»), то получается, что собрать компьютер сейчас стоит ненамного дороже, чем зимой. К примеру, добротная геймерская станция среднего уровня, с процессором AMD 5-й серии или Intel i5, а также видеокартами AMD Radeon RX 6600 или GeForce RTX 3060 сейчас обойдутся примерно в 130–135 тыс. рублей, примерно на 5–10 тыс. рублей больше, чем в середине февраля. При этом процессоры практически не подорожали, а местами даже упали в цене, существенно дороже (порой в полтора раза) стали одни и те же модели накопителей SSD и жестких дисков, тогда как цены на видеокарты остаются крайне волатильными. Над ними по-прежнему довлеет ситуация с прибыльностью майнинга в большей степени, чем любые геополитические пертурбации.

Интересно, что хотя некоторые иностранные производители объявили об уходе с российского рынка, их продукция всё еще в достаточном количестве присутствует на полках отечественных магазинов электроники. К примеру, в наличии сотни наименований самых разных комплектующих ASUS, хотя фирма сообщала о практическом прекращении поставок в середине марта. Впрочем, это могут быть и запасы, которые, как рассказали в пресс-службе «М.Видео – Эльдорадо», были сделаны более чем солидные.

В целом ретейлеры постепенно возвращаются даже к проведению промокампаний и продажам в рассрочку на полгода, особенно в области продажи ноутбуков. «Известия» делают вывод, что для российских потребителей проблема доступности компьютеров если не решена, то по крайней мере находится в терпимом состоянии. А если учесть инфляцию, то можно считать, что техника и вовсе не подорожала.