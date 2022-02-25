Российский рынок акций продемонстрировал рост после обвала 24 февраля

Рынок акций в России вырос в пятницу, 25 февраля, по итогам основных торгов. Увеличение составило 20,04% после обвала в предыдущую торговую сессию, следует из данных, опубликованных на сайте Московской биржи.

Так, рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов увеличился до 2470,48 пункта. Долларовый индекс РТС, в свою очередь, увеличился на 26,12% — до 936,94 пункта. За неделю индекс Мосбиржи обвалился на 27,2%.

Российская валюта утром также отыгрывала падение за 24 февраля на торгах. Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 10:23 по Москве снизился на 1,85 рубля относительно значений закрытия, до 83,4 рубля. Евро подешевел на 2,01 рубля — до 93,2 рубля за денежную единицу.

Стоимость газа на открытии лондонской биржи ICE упала на 21% — до 1230 долларов за тысячу кубометров. Котировки снижались на фоне новостей об увеличении транзита голубого топлива в Европу со стороны «Газпрома».

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