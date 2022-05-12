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    Российский рубль признали самой эффективной валютой в 2022 году

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Российский рубль признали самой эффективной валютой в 2022 году

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    Федеральное агентство новостей

    Рубль стал лидером роста среди основных валют мира, отслеживаемых агентством Bloomberg. Он обошел бразильский реал и стал самой эффективной валютой текущего года.

    Укрепление российского рубля к доллару с начала текущего года составило более чем 11%. На международном рынке курс вырос еще больше — примерно на 12%. В тройке лидеров также оказалось мексиканское песо с ростом на 1% к доллару с начала 2022 года.

    На фоне санкций, введенных против России после объявления о проведении спецоперации на Украине, курс доллара обновил исторический максимум, преодолев отметку в 121 рубль. Однако затем рубль начал активно укреплять позиции, вернувшись до докризисных показателей.

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