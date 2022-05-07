Российский посол Андреев заявил о вовлеченности Польши в ситуацию на Украине

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Польша вовлечена в ситуацию на Украине, однако на данный момент неизвестно, к чему приведет ее политика, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев.
Он напомнил, что польские чиновники с гордостью говорят о том, что их страна наряду с США и Великобританией стала лидером по военной поддержке Украины.
«Признаки активной вовлеченности Польши в ситуацию, связанную с Украиной, налицо, но в каком направлении дальше будут развиваться эти усилия, наверное, сейчас сказать достаточно сложно», — сказал посол в эфире телеканала «Россия-24».
По словам дипломата, юго-восточные регионы Польши превратились в «перевалочный хаб» для отправляемых на Украину наемников и вооружения.
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