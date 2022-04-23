Российский оперштаб сообщил о госпитализации 2682 человек с COVID-19 за сутки

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Специалисты оперативного штаба по борьбе с распространением
коронавирусной инфекции опубликовали актуальные данные по COVID-19 в России.
За минувшие сутки коронавирус выявили у 8829 россиян.
Госпитализация потребовалась 2682 пациентам.
Врачи выявили 171 смерть среди пациентов с коронавирусом за
сутки. Полностью выздоровели от опасной болезни 13 030 россиян.
Роспотребнадзор оценил вероятность полного исчезновения
коронавируса. Специалисты допускают возникновение новых волн заболеваемости,
передает телеканал «360».
«Вечерняя Москва» сообщает,
что COVID-19 может
негативно влиять на работу головного мозга. Кроме того, вирус провоцирует
тромбозы, ведущие к инсультам.
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