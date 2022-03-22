Российский космонавт Дубров установил рекорд пребывания на МКС

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Космонавт Роскосмоса Петр Дубров побил рекорд пребывания на Международной космической станции (МКС) среди россиян в рамках одного полета, сообщили в корпорации.
Дубов отправился на станцию 9 апреля 2021 года. Возвращение космонавта на Землю планируется 30 марта 2022 года. Отмечается, что ему удалось превысить достижение космонавта Михаила Корниенко, который за один полет провел на МКС 340 суток 8 часов 42 минуты 54 секунды.
«На данный момент он работает на станции уже 347 дней. 30 марта, когда он вместе с Антоном Шкаплеровым и Марком Ванде Хаем вернется на Землю, это будут 355-е сутки его полета!» — сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.
Самый длительный в истории космический полет выполнил россиянин Валерий Поляков. На орбитальном комплексе «Мир» он провел 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд.