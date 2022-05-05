Российский космонавт Артемьев принял командование МКС

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Астронавт Соединенных Штатов Томас Маршберн передал командование Международной космической станцией российскому космонавту Олегу Артемьеву. Об этом сообщили представители госкорпорации «Роскосмос».
Известно, что во время мероприятия экипаж подписал акт о передаче командования станцией. Помимо этого, Маршберн вручил Артемьеву символический ключ от МКС. Окончание церемонии было отмечено ударами в корабельный колокол.
«Олег Артемьев — командир МКС! На Международной космической станции состоялась передача командования космонавту Роскосмоса Олегу Артемьеву от астронавта Томаса Маршберна», — следует из публикации Роскосмоса.
Олег Артемьев находится на борту МКС с 18 марта. Он прибыл на станцию совместно с другими российскими космонавтами Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым на корабле «Союз МС-21».