Действия украинской армии на Донбассе можно охарактеризовать как геноцид русскоязычного населения. Такое мнение выразили представители Фонда борьбы с репрессиями, основанного бизнесменом Евгением Пригожиным.

Правозащитники ФБР напомнили, что геноцидом являются действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу. Об этом говорится в тексте Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. По словам представителей Фонда, украинская армия обстреливает территорию Донбасса, часто ведя ненаправленный огонь. В результате снаряды попадают в дома мирных жителей. Отмечается, что счет жертв среди мирного населения идет на тысячи.

«Причиной смерти во всех случаях были травмы, вызванные попаданием снарядов во время артиллерийских обстрелов. При этом следует отметить, что значительная часть жертв погибла в местах, в которых не предполагалось наличия военных или стратегических объектов», — говорится в тексте публикации, размещенной на сайте Фонда борьбы с репрессиями.

В период с августа по октябрь 2021 года на территории Донбасса было обнаружено пять массовых захоронений, передает Федеральное агентство новостей. По словам представителей Фонда, эти захоронения — далеко не первые. Так, в сентябре 2014 года была обнаружена могила с четырьмя людьми, по всей видимости, убитыми в затылок с близкого расстояния.

Правозащитники ФБР призывают лидеров западных стран обратить внимание на проблему нарушения международных норм и правил со стороны Украины. Они подчеркнули, что все виновные должны быть немедленно привлечены к ответственности.

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