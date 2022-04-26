Российский ФБР уличил Францию в распространении дезинформации о захоронениях в Мали

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Глава Фонда борьбы с репрессиями, основанного при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, Мира Тэрада высказалась о заявлениях западных СМИ. Они обвиняют российских инструкторов в причастности к массовому захоронению в Мали.
Комментарий Мира Тэрада дала в ходе пресс-конференции «Информационные провокации НАТО — новейшая разновидность военных преступлений» в МИА «Россия сегодня». Массовое захоронение было найдено в окрестностях базы рядом с малийским городом Госси. Ранее она принадлежала контингенту операции «Бархан», пишет Федеральное агентство новостей.
По словам главы ФБР, в ночь на 21 апреля около Госси были слышны выстрелы. Малийские военные вышли на патрулирование и обнаружили массовое захоронение изувеченных тел. Снимки попали в Сеть, что разгневало местных жителей. Они призвали привлечь французов к ответственности.
«Что касается обнаруженного захоронения, то французы пытаются отрицать причастность к страшной находке и называют ее инсценировкой россиян. По кадрам невозможно определить расовую и национальную принадлежность людей, снятых рядом с базой в Госси. Утверждение, что на кадрах русские наемники — это очередная провокация французской пропаганды», — добавила Тэрада.
Тэрада напомнила, что в течение всего времени присутствия на территории Мали российских инструкторов Франция обвиняет правительство в сотрудничестве с русскими наемниками. Однако никаких доказательств этого факта предоставлено так и не было.