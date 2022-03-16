Российский ФБР перечислил преступления ВСУ с начала спецоперации

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Сотрудники украинских вооруженных сил с момента начала
спецоперации России совершили множество преступлений, неоднократно нарушая
нормы международного гуманитарного права. Об этом сообщили правозащитники
основанного предпринимателем Евгением Пригожиным Фонда борьбы с репрессиями (ФБР).
Так, чтобы не позволить ВС России продвинуться в сторону
Киева, украинская армия разрушила мост через Тетерев. Однако тем самым военные
отрезали близлежащие населенные пункты от транспортного сообщения. Помимо
этого, ВСУ неоднократно обстреливали территорию ЛДНР. Так, в последний день
февраля они открыли огонь по республике свыше 50 раз, передает Федеральное
агентство новостей.
«Фонд борьбы с репрессиями осуждает действия украинских
военнослужащих и считает недопустимым использование мирных жителей в качестве
живого щита. Правозащитники Фонда призывают страны ЕС и США немедленно
прекратить финансировать и оказывать гуманитарную помощь киевскому режиму,
из-за действий которого страдают мирные жители», — заявили в ФБР.
Украинские военные также атаковали Зуевскую ТЭС, повредили
котельную. Из-за обстрелов ВСУ загорелась Запорожская АЭС. При этом украинская
армия открывает огонь даже по собственным гражданам при попытке покинуть страну
через гуманитарные коридоры.