Российский ФБР перечислил преступления ВСУ с начала спецоперации

Так, чтобы не позволить ВС России продвинуться в сторону

Киева, украинская армия разрушила мост через Тетерев. Однако тем самым военные

отрезали близлежащие населенные пункты от транспортного сообщения. Помимо

этого, ВСУ неоднократно обстреливали территорию ЛДНР. Так, в последний день

февраля они открыли огонь по республике свыше 50 раз, передает Федеральное

агентство новостей.