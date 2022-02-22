Российский ФБР обратил внимание на проблему нацизма среди населения США

Российский ФБР обратил внимание на проблему нацизма среди населения США Новости
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Порядка девяти процентов совершеннолетних американцев поддерживают нацизм и соответствующую идеологию. Многие из таких людей работают в полиции или служат в армии США.

Исследование на эту тему провели специалисты российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), созданного при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина. Результаты последних десятилетий свидетельствуют, что проблемы расового и этнического характера в США лишь набирают обороты.

Только по итогам 2020 года на территории страны произошло восемь тысяч преступлений на почве ненависти. Сторонники нацизма все чаще встречаются в американских правоохранительных органах и войсках, передает Федеральное агентство новостей.

«Это является прямой и непосредственной угрозой не только гражданским правам и свободам, но и миру и человечеству», — говорится на сайте ФБР.

Проблема усугубляется большим количеством организаций с опасными взглядами, действующими в США. Российские правозащитники призвали американский истеблишмент положить конец распространению нацистской идеологии.

 
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