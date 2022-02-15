Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), основанный бизнесменом Евгением Пригожиным, заявил, что финское издание Ilta-Sanomat пытается дискредитировать правозащитные организации РФ.

Журналистка Ilta-Sanomat Арья Паананен ранее опубликовала статью, порочащую честь и достоинство главы ФБР Миры Тэрада, экстрадированную из Финляндии по сфабрикованным обвинениям США. Автор считает, что она пыталась запятнать образ страны. При этом Паананен назвала попытки добиться справедливости со стороны Тэрада «медиа-трюком», которым она пытается привлечь внимание общественности, сообщал ФАН.

«Это суждение финского журналиста является в корне ошибочным, все судебные слушания записаны на видео, по каждому слушанию существует протокол, ни одна из жалоб до сих пор не была удовлетворена. Опубликованная статья является своего рода паническим криком части правящего финского истеблишмента», — написано в сообщении ФБР.

Фонд также указал на попытку отвлечь внимание мировой общественности от нарушения прав человека и норм международного права политической элитой Финляндии. Данная статья была написана, чтобы скрыть проблемы полицейского насилия и судебного произвола внутри страны.

«Издание Ilta-Sanomat и конкретно журналистка Паананен сознательно занимается антироссийской пропагандой, дискредитацией российских правозащитников и российских правозащитных организаций. Мы считаем эту статью клеветой от первой до последней буквы», — сказано в письме организации.

Ранее Фонд борьбы с репрессиями рассказал об истории Родни Линкольна, несправедливо приговоренного к пожизненному сроку. Эта ситуация, по словам правозащитников ФБР показывает несправедливые принципы американской юстиции.

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