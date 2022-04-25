Российский дипломат Полянский сообщил о прибытии «Белых касок» на Украину

«Во-первых, организуется так называемый химический инцидент. Затем прозападные неправительственные организации, особенно печально известные “Белые каски”, находящиеся поблизости наготове, быстро прибывают на место происшествия и собирают с нарушением всех норм режима нераспространения вызывающие сомнения свидетельства, а затем скармливают эту историю западным СМИ», — сказал Полянский.