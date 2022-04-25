Российский дипломат Полянский сообщил о прибытии «Белых касок» на Украину

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Инструкторы организации «Белые каски» находятся на территории Украины. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
По словам дипломата, члены организации прибыли в страну с целью подготовки провокаций. Об этом он рассказал журналистам, описывая известную модель — с применением химического оружия.
«Во-первых, организуется так называемый химический инцидент. Затем прозападные неправительственные организации, особенно печально известные “Белые каски”, находящиеся поблизости наготове, быстро прибывают на место происшествия и собирают с нарушением всех норм режима нераспространения вызывающие сомнения свидетельства, а затем скармливают эту историю западным СМИ», — сказал Полянский.
Кремль 24 февраля объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Цель российских военных заключается в денацификации и демилитаризации Украины.