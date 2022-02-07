Российский дипломат Небензя заразился коронавирусом

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя подхватил коронавирус. Информацию об этом подтвердили в российском постпредстве.

Так как тест дипломата оказался положительным, сейчас он вынужден соблюдать самоизоляцию, чтобы не заразить окружающих.

«Сотрудники постоянного представительства регулярно проверяются на COVID-19. Особенно это касается дипломатов, принимающих участие в очных мероприятиях в штаб-квартире ООН», — рассказали в миссии.

К работе Небензя вернется сразу после выздоровления, добавили в постпредстве РФ при ООН.

Ранее Небензя указал на невыполнение Минских соглашений со стороны Киева. При этом чем больше проходит времени, тем больше Донбасс отдаляется от Украины, говорит он.

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