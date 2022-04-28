Российский актер Сергей Карякин умер от тяжелого заболевания

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Знаменитый артист Сергей Карякин на протяжении долгих лет боролся с тяжелым заболеванием. Однако любимец публики умер в возрасте 50 лет. Информацией о трагедии поделилась актриса Елена Ксенофонтова.
Коллега звезды сериала «Бедная Настя» в своем заявлении в социальной сети сообщила, что умер «товарищ, партнер, человек». По официальной информации, Карякин в течение нескольких лет боролся с онкологией.
Актер долгое время молчал о своем диагнозе — рак языка. Только недавно стало известно, что артист почти не мог говорить и перестал самостоятельно принимать пищу, а также испытывал жуткие боли.
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