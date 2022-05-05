Российских ученых отключили от базы данных научного цитирования Web of Science

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Вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов в своем Telegram-канале сообщил о том, что одна из двух ведущих международных баз данных научного цитирования Web of Science, которая предоставляет сведения о публикациях и их цитировании в научных журналах, стала недоступна для исследователей из России.

«В известных мне российских научных институтах и вузах Web of Science стал недоступен», — написал Алексей Хохлов. Вице-президент РАН подтвердил, что в целом наблюдается ограничение ко всем сервисам компании Clarivate Analytics, продуктом которой является Web of Science.

В середине апреля пресс-служба Минобрнауки России сообщила, что блокировка доступа к иностранным базам данных научного цитирования не вызовет масштабных проблем для российских ученых. Для этого, по данным министерства, в ближайшее время будут найдены необходимые механизмы, которые обеспечат доступ в том числе к международным научным исследованиям. Однако что это за механизмы — пока непонятно.