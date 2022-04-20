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    Российских теннисистов не допустят до участия в Уимблдонском турнире

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Российских теннисистов не допустят до участия в Уимблдонском турнире

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    Организаторы Уимблдонского турнира приняли решение отстранить от участия в соревнованиях Даниила Медведева и других российских теннисистов из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает издание Sportico со ссылкой на свой источник.

    Ранее организаторы рассматривали вариант допуска российских теннисистов до участия в турнире только при условии, если они публично выскажутся против военной спецоперации РФ на Украине. В то же время британский министр спорта Найджел Хаддлстон заявлял, что правительство поддержит решение вообще не допускать спортсменов из России и Белоруссии на турниры.

    Турнир будут вынуждены пропустить теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.

    Уимблдон-2022 пройдет в Великобритании с 27 июня по 10 июля.

    На данный момент российские спортсмены могут выступать на турнирах WTA и ATP, но в нейтральном статусе: без национального флага и гимна.


    xeniasmirnovaКсения Смирнова


    Источник
    Sportico


    Фото
    GettyImages.ru


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