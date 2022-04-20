Российских теннисистов не допустят до участия в Уимблдонском турнире

Организаторы Уимблдонского турнира приняли решение отстранить от участия в соревнованиях Даниила Медведева и других российских теннисистов из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает издание Sportico со ссылкой на свой источник.

Ранее организаторы рассматривали вариант допуска российских теннисистов до участия в турнире только при условии, если они публично выскажутся против военной спецоперации РФ на Украине. В то же время британский министр спорта Найджел Хаддлстон заявлял, что правительство поддержит решение вообще не допускать спортсменов из России и Белоруссии на турниры.

Турнир будут вынуждены пропустить теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.

Уимблдон-2022 пройдет в Великобритании с 27 июня по 10 июля.

На данный момент российские спортсмены могут выступать на турнирах WTA и ATP, но в нейтральном статусе: без национального флага и гимна.