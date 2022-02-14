Российских спортсменов наградили сразу тремя медалями на ОИ

Спортсмены сборной России завоевали три медали для общего зачета на зимней Олимпиаде в Пекине.

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также шорт-трекист Константин Ивлиев награждены серебряными медалями. Конькобежка Ангелина Голикова и биатлонист Эдуард Латыпов — бронзовыми.

На данный момент в активе российской команды четыре золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых наград. Сейчас в турнирной таблице россияне на восьмом месте, а ближайший соперник сборной— Китай, в активе которого пять золотых, три серебряных и две бронзовые медали. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.





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