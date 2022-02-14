Российских спортсменов наградили сразу тремя медалями на ОИ

Российских спортсменов наградили сразу тремя медалями на ОИ Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Спортсмены сборной России завоевали три медали для общего зачета на зимней Олимпиаде в Пекине.

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также шорт-трекист Константин Ивлиев награждены серебряными медалями. Конькобежка Ангелина Голикова и биатлонист Эдуард Латыпов — бронзовыми.

На данный момент в активе российской команды четыре золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых наград. Сейчас в турнирной таблице россияне на восьмом месте, а ближайший соперник сборной— Китай, в активе которого пять золотых, три серебряных и две бронзовые медали. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.


 
загрузка...
 
медальный зачет олимпиада олимпийские игры пекин
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru