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Две ракеты «Точка-У» и три снаряда украинских РСЗО были сбиты
в воздухе расчетами российских ЗРПК «Панцирь-С» в районе Чернобаевки. Об этом
сообщили в Минобороны РФ, передает Zvezdanews.
Ранее, 20 апреля, средства противовоздушной обороны РФ сбили
две тактические ракеты Украины «Точка-У», сообщил официальный представитель
Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны над
населенными пунктами Подвысокое, Чистоводовка, Яковенково, Покровское сбиты
шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Также в районах Донецкое и
Скилеватое сбиты в воздухе две тактические ракеты “Точка-У”», —
рассказал Конешенков.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины,
мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью
информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже
были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО
украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью
выведена из строя, несмотря на информационный шум.