Российские журналисты показали кадры из бомбоубежища на территории «Азовстали»

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Журналисту издания РИА Новости удалось снять эксклюзивные кадры из бомбоубежища, которое находится на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
По данным агентства, местные жители, которые были эвакуированы с комбината, рассказывали, что в убежищах находятся оставшиеся украинские военные.
На кадрах, снятых журналистом, виден вход в убежище, бронированные двери, вентиляция, система водоснабжения из четырех баков для воды на 800 литров, а также склады для продуктов.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.