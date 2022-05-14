...
    В тренде

    Российские журналисты показали кадры из бомбоубежища на территории «Азовстали»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Российские журналисты показали кадры из бомбоубежища на территории «Азовстали»

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Victor/XinHua/Global Look Press

    Журналисту издания РИА Новости удалось снять эксклюзивные кадры из бомбоубежища, которое находится на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

    По данным агентства, местные жители, которые были эвакуированы с комбината, рассказывали, что в убежищах находятся оставшиеся украинские военные.

    На кадрах, снятых журналистом, виден вход в убежище, бронированные двери, вентиляция, система водоснабжения из четырех баков для воды на 800 литров, а также склады для продуктов.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*
    Оптимизировано Серафинит - Акселератор
    Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.