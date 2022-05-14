...
    В тренде

    Российские врачи выявили 5047 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Российские врачи выявили 5047 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com/PD

    Более 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией было зафиксировано в России за последние сутки. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

    Согласно статистическим данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в России было выявлено 5047 новых случаев заражения. Госпитализация понадобилась 2498 пациентам, еще 7378 человек полностью выздоровели. Жертвами пандемии COVID-19 стали 107 заразившихся пациентов.

    Всего с момента начала пандемии в стране было зафиксировано 18 255 337 случаев заражения и 377 571 случай летального исхода. В настоящее время уровень коллективного иммунитета к заболеванию составляет 39,2%.

    Вакцинация является одним из наиболее эффективных способов формирования коллективного иммунитета. В России данная процедура проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства, подтвердивших свою безопасность для пациентов.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*
    Оптимизировано Серафинит - Акселератор
    Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.