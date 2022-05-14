Российские врачи выявили 5047 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

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Более 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией было зафиксировано в России за последние сутки. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Согласно статистическим данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в России было выявлено 5047 новых случаев заражения. Госпитализация понадобилась 2498 пациентам, еще 7378 человек полностью выздоровели. Жертвами пандемии COVID-19 стали 107 заразившихся пациентов.
Всего с момента начала пандемии в стране было зафиксировано 18 255 337 случаев заражения и 377 571 случай летального исхода. В настоящее время уровень коллективного иммунитета к заболеванию составляет 39,2%.
Вакцинация является одним из наиболее эффективных способов формирования коллективного иммунитета. В России данная процедура проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства, подтвердивших свою безопасность для пациентов.