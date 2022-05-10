Российские врачи выявили 4531 новый случай заражения коронавирусом за сутки

Вакцинация остается одним из наиболее эффективных способов защиты от заражения коронавирусом. В России данная процедура проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», вакцинацию прошли 5 368 061 жителей Московской области. Отмечается, что в скором времени могут начаться испытания новой вакцины «Конвасэл» на людях старше 60 лет, сообщает телеканал «360».