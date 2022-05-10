Российские врачи выявили 4531 новый случай заражения коронавирусом за сутки

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Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал новые данные по числу россиян, заразившихся коронавирусной инфекцией за последние сутки. В России выявлено менее 5 тысяч новых случаев заражения.
Согласно данным оперативного штаба, российские медицинские специалисты зафиксировали 4531 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализация понадобилась одной тысяче пациентов, еще 5014 человек полностью выздоровели. За сутки был зафиксирован 101 летальный исход среди пациентов с COVID-19.
Штамм коронавируса «Омикрон» остается доминирующим в России, передает «Вечерняя Москва». Как утверждают представители Роспотребнадзора, на него приходится более 95% выявленных случаев.
Вакцинация остается одним из наиболее эффективных способов защиты от заражения коронавирусом. В России данная процедура проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», вакцинацию прошли 5 368 061 жителей Московской области. Отмечается, что в скором времени могут начаться испытания новой вакцины «Конвасэл» на людях старше 60 лет, сообщает телеканал «360».