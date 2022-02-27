Российские войска принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан Украины

Российские войска принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан Украины Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Подразделения ВС РФ не наносят ударов по городам и населенным пунктам на Украине, говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Отмечается, что военнослужащие ВС РФ в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации страны принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили 975 объектов военной инфраструктуры Украины. Отмечалось, что уничтожены 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также десятки танков и вертолетов.

 
загрузка...
 
минобороны рф спецоперация Украина
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru