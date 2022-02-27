Российские войска принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан Украины

Подразделения ВС РФ не наносят ударов по городам и населенным пунктам на Украине, говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Отмечается, что военнослужащие ВС РФ в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации страны принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили 975 объектов военной инфраструктуры Украины. Отмечалось, что уничтожены 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также десятки танков и вертолетов.

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