Российские военные уничтожили две БМП украинской армии, которые пересекли границу

Российские военные уничтожили две БМП украинской армии, которые перешли российскую границу с Украины для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Южный военный округ.

21 февраля 2022 года около 6 утра мск в районе н.п. Митякинская, Ростовской области на участке государственной границы Российской Федерации с Украиной пограничным нарядом ФСБ России было обнаружено проникновение диверсионно-разведывательной группы.

Для задержания диверсионной группы пограничный наряд ФСБ России запросил усиление от выделенного для оперативного прикрытия государственной границы подразделения соединения российских вооруженных сил ЮВО.

«В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Российской Федерации вошли две боевых машины пехоты ВСУ. Оперативно прибывшим к месту боестолкновения подразделением российских вооруженных сил огнем из противотанковых средств обе боевых машины пехоты ВСУ были уничтожены», — говорится в сообщении.

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