Российские военные сорвали попытки ВСУ совершить перегруппировку войск в Донбассе

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Подразделения Вооруженных сил России и народной милиции
республик Донбасса задействовали тактику беспокоящего огня, чтобы сорвать
попытки ВСУ провести перегруппировку войск.
Украинские военные намеревались воспользоваться снижением
интенсивности боевых действий, но их планы были разрушены. Сейчас удары
наносятся по группировке ВСУ в районе Северодонецка, Марьинки, а также Изюма и
Славянска.
Ранее в Народной милиции ДНР сообщали о блокировании сил
украинской армии и националистов на территории мариупольского металлургического
комбината «Азовсталь».
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