Российские военные сбили 14 единиц боевой авиации ВВС Украины при попытке захвата острова Змеиный

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Военно-воздушные силы Украины потеряли 14 военных самолетов и вертолетов в ходе воздушного сражения при попытке захватить остров Змеиный. Об этом говорится в сообщении официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.
Также в Черном море российские военные ликвидировали три украинских штурмовых катера «Кентавр». На борту морских судов был десант Вооруженных сил Украины, отметили в ведомстве.
«Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ», — отметил Конашенков.
Кроме этого, в ходе ожесточенного сражения были уничтожены около 30 военных беспилотников украинской армии.
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