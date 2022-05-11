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    Российские военные сбили 14 единиц боевой авиации ВВС Украины при попытке захвата острова Змеиный

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Российские военные сбили 14 единиц боевой авиации ВВС Украины при попытке захвата острова Змеиный

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    Федеральное агентство новостей

    Военно-воздушные силы Украины потеряли 14 военных самолетов и вертолетов в ходе воздушного сражения при попытке захватить остров Змеиный. Об этом говорится в сообщении официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

    Также в Черном море российские военные ликвидировали три украинских штурмовых катера «Кентавр». На борту морских судов был десант Вооруженных сил Украины, отметили в ведомстве.

    «Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ», — отметил Конашенков.

    Кроме этого, в ходе ожесточенного сражения были уничтожены около 30 военных беспилотников украинской армии.

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