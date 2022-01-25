Российские военные предложили «угнетать» подводных диверсантов акустическими волнами

Российские военные предложили «угнетать» подводных диверсантов акустическими волнами Новости
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Военные эксперты предложили противостоять пловцам-диверсантам с помощью акустических волн — тогда противники столкнутся с болью в ушах, чувством страха, слабости и угнетенного состояния. Такое предложение озвучили в свежем выпуске журнала «Военная мысль».

Ученые рекомендуют разработать систему охраны, в которую войдут комплексы мониторинга и распознавания нарушителей. На вражеские цели такие аппараты будут оказывать нелетальное воздействие, позволят минимизировать урон как нарушителям, так и биосфере, а также избежать экологических и прочих отрицательных последствий.

«Важно отметить, что действие акустического излучения в водной среде может характеризоваться возникновением у биообъекта не только специфических слуховых ощущений в виде боли, но и появлением у него чувства страха, тревоги, слабости, беспричинного дискомфорта и угнетенного состояния», — уточняется в статье.

Накануне Балтийский флот РФ отправил на учения 20 боевых кораблей. Российским суднам предстоит выполнить задачи по противолодочной, противовоздушной обороне и противоминному обеспечению групп, передал телеканал «360».

 
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