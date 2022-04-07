Российские военные отбили у ВСУ переправу под Харьковом

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Военнослужащие Вооруженных сил России смогли отбить у
украинских солдат переправу под Харьковом. Информацию об этом сообщило
Министерство обороны страны.
Подчеркивается, что российские солдаты смогли организовать
понтонную переправу через реку Северский Донец под Харьковом только после
ожесточенных столкновений. Как отметили в Минобороы РФ, бои длились на
протяжении трех недель.
«Корректировку артиллерийского огня ВСУ и националистические
формирования Украины вели с горы Кременец. Перед отступлением войска ВСУ и
националистические подразделения взорвали три автомобильных и железнодорожных
моста и укрепились возле вантового пешеходного перехода», — добавили в
ведомстве.
После успешного захвата переправы российские военные смогли
перебраться на противоположный берег и закрепить свои позиции на нем. За счет
этого солдаты ВС РФ получили возможность для прохода подразделений, а также организации
мостовой и понтонной переправы для тяжелой бронетехники.