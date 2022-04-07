Российские военные отбили у ВСУ переправу под Харьковом

После успешного захвата переправы российские военные смогли

перебраться на противоположный берег и закрепить свои позиции на нем. За счет

этого солдаты ВС РФ получили возможность для прохода подразделений, а также организации

мостовой и понтонной переправы для тяжелой бронетехники.