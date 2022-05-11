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    Российские военные нашли под Херсоном схроны украинских националистов с оружием

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Российские военные нашли под Херсоном схроны украинских националистов с оружием

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    pixabay.com

    Сотрудники российских силовых структур обнаружили на подконтрольной ВС РФ Херсонской области два схрона с оружием. Их оставили украинские националисты для совершения диверсий, сообщает РИА Новости.

    Один схрон находился во дворе многоквартирного дома, а второй — под полом на кухне в квартире. В них находились автоматы, пистолеты, гранаты, боеприпасы, автоматы Калашникова, снаряженные магазины и патроны к ним, штык-ножи, пистолеты, гранаты со взрывателями, а также наручники, ножи, кастеты и каски.

    Пресечь использование содержимого схрона удалось благодаря показаниям бывшего украинского полицейского, командира роты особого назначения главного управления нацполиции Херсонской области подполковника Николая Саламахи. В канун 9 мая он добровольно указал на замаскированные склады.

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