Российские военные нашли под Херсоном схроны украинских националистов с оружием

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Сотрудники российских силовых структур обнаружили на подконтрольной ВС РФ Херсонской области два схрона с оружием. Их оставили украинские националисты для совершения диверсий, сообщает РИА Новости.
Один схрон находился во дворе многоквартирного дома, а второй — под полом на кухне в квартире. В них находились автоматы, пистолеты, гранаты, боеприпасы, автоматы Калашникова, снаряженные магазины и патроны к ним, штык-ножи, пистолеты, гранаты со взрывателями, а также наручники, ножи, кастеты и каски.
Пресечь использование содержимого схрона удалось благодаря показаниям бывшего украинского полицейского, командира роты особого назначения главного управления нацполиции Херсонской области подполковника Николая Саламахи. В канун 9 мая он добровольно указал на замаскированные склады.