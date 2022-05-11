Российские военные нашли под Херсоном схроны украинских националистов с оружием

Один схрон находился во дворе многоквартирного дома, а второй — под полом на кухне в квартире. В них находились автоматы, пистолеты, гранаты, боеприпасы, автоматы Калашникова, снаряженные магазины и патроны к ним, штык-ножи, пистолеты, гранаты со взрывателями, а также наручники, ножи, кастеты и каски.