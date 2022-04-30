Российские военные изъяли гранаты и автомат у бойца теробороны в Херсоне

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Житель Херсона хранил дома автомат Калашникова с патронами и противопехотные гранаты. Он входил в число бойцов территориальной обороны Украины.
Военнослужащий пояснил, что после ухода из города украинских войск все время сидел дома, какие-либо приказы ему не поступали. До прибытия российской армии он посещал военкомат, где его записали в роту территориальной обороны, передает РИА Новости.
«Нас собрали, потом, когда пришли русские войска нас просто распустили по домам. Сказали сидеть дома и ничего не делать, раздали оружие, кто сколько унес», — пояснил 32-летний боец.
По словам украинца, его сослуживцев не учили обращаться с оружием. Сам он тоже не умеет им пользоваться, а гранаты хранил со вставленным запалом, несмотря на правила безопасности.