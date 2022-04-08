Российские военные эвакуировали почти 190 человек из Херсонской области в Крым

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Российские военнослужащие обеспечили безопасную эвакуацию 188
россиян и иностранцев из Херсонской области в Крым, заявили в Минобороны РФ.
Всего с начала спецоперации в Крым из Херсонской области
доставили более 600 иностранцев. Эвакуацию продолжают проводить в соответствии
с обращениями посольств, отметили в оборонном ведомстве.
«Накануне из Херсонской области Украины на территорию РФ
военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка
188 граждан России, Молдовы, Египта, Сирии, Ливии, Азербайджана, Узбекистана и
Украины», – сообщает МО РФ.
Российские военнослужащие также эвакуировали более 300 жителей
населенных пунктов Станислав и Александровка в Херсонской области, которые подвергаются
обстрелам украинских военных больше недели. Некоторым пострадавшим людям военные
оказывают первую медпомощь на месте.