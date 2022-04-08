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    Российские военные эвакуировали почти 190 человек из Херсонской области в Крым

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Российские военнослужащие обеспечили безопасную эвакуацию 188
    россиян и иностранцев из Херсонской области в Крым, заявили в Минобороны РФ.

    Всего с начала спецоперации в Крым из Херсонской области
    доставили более 600 иностранцев. Эвакуацию продолжают проводить в соответствии
    с обращениями посольств, отметили в оборонном ведомстве.

    «Накануне из Херсонской области Украины на территорию РФ
    военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка
    188 граждан России, Молдовы, Египта, Сирии, Ливии, Азербайджана, Узбекистана и
    Украины», – сообщает МО РФ.

    Российские военнослужащие также эвакуировали более 300 жителей
    населенных пунктов Станислав и Александровка в Херсонской области, которые подвергаются
    обстрелам украинских военных больше недели. Некоторым пострадавшим людям военные
    оказывают первую медпомощь на месте.

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