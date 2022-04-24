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    Российские военнослужащие обеспечили безопасность празднования Пасхи в Херсоне

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Российские военнослужащие обеспечили безопасность празднования Пасхи в Херсоне

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    pixabay.com

    Жители Херсона смогли безопасно отпраздновать православную Пасху благодаря военнослужащим из России. 

    Основные церковные мероприятия прошли в ночь на 24 апреля в главном храме херсонского Свято-Духовского кафедрального собора. Российские военные обеспечили безопасность богослужения, передает пресс-служба Минобороны. 

    «Временная военно-гражданская администрация на время пасхальной
    ночи отменила комендантский час», — говорится в сообщении. 

    Кроме того, жители Мариуполя отметили праздник Пасхи в Храме Покрова Божией Матери. Сейчас в здании храма работают волонтеры. 

    Напомним, Россия проводит военную спецоперацию на Украине. Ее целью является защита жителей Донбасса от киевского режима. 

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