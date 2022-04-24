Российские военнослужащие обеспечили безопасность празднования Пасхи в Херсоне

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Жители Херсона смогли безопасно отпраздновать православную Пасху благодаря военнослужащим из России.
Основные церковные мероприятия прошли в ночь на 24 апреля в главном храме херсонского Свято-Духовского кафедрального собора. Российские военные обеспечили безопасность богослужения, передает пресс-служба Минобороны.
«Временная военно-гражданская администрация на время пасхальной
ночи отменила комендантский час», — говорится в сообщении.
Кроме того, жители Мариуполя отметили праздник Пасхи в Храме Покрова Божией Матери. Сейчас в здании храма работают волонтеры.
Напомним, Россия проводит военную спецоперацию на Украине. Ее целью является защита жителей Донбасса от киевского режима.
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