Российские вложения в госбумаги США сократились почти на 17%

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Россия в феврале 2022 года уменьшила объем вложений в государственные ценные бумаги США почти на 17% — до 3,753 млрд долларов. Такие данные содержатся в отчетности американского минфина.
Доля долгосрочных облигаций составила 2 млн долларов, а краткосрочных оказалась на уровне 3,751 млрд долларов.
Тройка крупнейших держателей госбумаг США остается без изменений: в нее входят Япония (1,306 трлн долларов), Китай (1,05 трлн) и Великобритания (625,2 млрд). На четвертой строчке расположилась Ирландия (314,8 млрд долларов), на пятой — Люксембург (314 млрд).
Российские вложения в гособлигации Соединенных Штатов достигали максимума (176,3 млрд долларов) в октябре 2010 года. Резко сокращаться они стали в апреле 2018-го после очередного раунда санкций. В январе 2022 года РФ нарастила вложения в государственные бумаги США до 4,5 млрд долларов.