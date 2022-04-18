Российские вложения в госбумаги США сократились почти на 17%

Российские вложения в гособлигации Соединенных Штатов достигали максимума (176,3 млрд долларов) в октябре 2010 года. Резко сокращаться они стали в апреле 2018-го после очередного раунда санкций. В январе 2022 года РФ нарастила вложения в государственные бумаги США до 4,5 млрд долларов.