Российские средства ПВО за день сбили девять украинских снарядов РСЗО «Смерч»

Вблизи поселка Новая Дмитровка была сбита украинская ракета «Точка-У». Кроме того, уничтожены девять снарядов реактивных систем залпового огня «Смерч» в районе населенных пунктов Александровское и Каменка в ДНР, Семеновское, Донецкое, Малая Камышеваха и Червоный Шахтер в Харьковской области.