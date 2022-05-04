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    Российские средства ПВО за день сбили девять украинских снарядов РСЗО «Смерч»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Российские средства ПВО за день сбили девять украинских снарядов РСЗО «Смерч»

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    vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0

    Вооруженные силы РФ в течение дня сбили несколько украинских воздушных целей. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

    По его словам, средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник ВСУ в районе населенного пункта Рудня Черниговской области.

    Вблизи поселка Новая Дмитровка была сбита украинская ракета «Точка-У». Кроме того, уничтожены девять снарядов реактивных систем залпового огня «Смерч» в районе населенных пунктов Александровское и Каменка в ДНР, Семеновское, Донецкое, Малая Камышеваха и Червоный Шахтер в Харьковской области.

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