Российские средства ПВО вывели из строя украинский истребитель Су-27

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Российские военные продолжают наносить удары по военным объектам Украины в рамках проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации киевской власти. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.
По данным ведомства. российские средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель Су-27. Самолет был обнаружен в районе населенного пункта Платоновка в Луганской Народной Республике.
Также было уничтожено семь военных беспилотников ВСУ в районе поселков Липцы, Сладкое, Землянка, Третьяковка, Варваровка, а также около острова Змеиный. Кроме этого, российские ПВО перехватили два реактивных снаряда украинской системы залпового огня «Смерч» в районе города Изюм Харьковской области.
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