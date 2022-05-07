Российские средства ПВО вывели из строя украинский истребитель Су-27

Также было уничтожено семь военных беспилотников ВСУ в районе поселков Липцы, Сладкое, Землянка, Третьяковка, Варваровка, а также около острова Змеиный. Кроме этого, российские ПВО перехватили два реактивных снаряда украинской системы залпового огня «Смерч» в районе города Изюм Харьковской области.