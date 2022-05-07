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    Российские средства ПВО вывели из строя украинский истребитель Су-27

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Российские средства ПВО вывели из строя украинский истребитель Су-27

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    wikipedia.org/ Mike Freer/Global Look Press

    Российские военные продолжают наносить удары по военным объектам Украины в рамках проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации киевской власти. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

    По данным ведомства. российские средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель Су-27. Самолет был обнаружен в районе населенного пункта Платоновка в Луганской Народной Республике.

    Также было уничтожено семь военных беспилотников ВСУ в районе поселков Липцы, Сладкое, Землянка, Третьяковка, Варваровка, а также около острова Змеиный. Кроме этого, российские ПВО перехватили два реактивных снаряда украинской системы залпового огня «Смерч» в районе города Изюм Харьковской области.

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