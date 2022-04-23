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    Российские средства ПВО уничтожили украинский штурмовик Су-25 в Харьковской области

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Российские средства ПВО уничтожили украинский штурмовик Су-25 в Харьковской области

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    riafan.ru

    Вооруженные силы России продолжают наносить удары по военной
    инфраструктуре Украины, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

    Согласно заявлению оборонного ведомства, российскими
    средствами противовоздушной обороны был сбит украинский самолет Су-25.
    Воздушное судно было уничтожено в районе населенного пункта Новая Дмитровка в
    Харьковской области.

    Также за прошедшую ночь российские военные вывели из строя
    15 военных беспилотников ВСУ, включая один «Байрактар ТБ-2» в Николаевской
    области.

    Ранее Минобороны РФ опубликовало видео ликвидации
    российскими вертолетами Ка-52 замаскированных позиций Вооруженных сил Украины.

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