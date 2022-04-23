Российские средства ПВО уничтожили украинский штурмовик Су-25 в Харьковской области

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Вооруженные силы России продолжают наносить удары по военной
инфраструктуре Украины, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.
Согласно заявлению оборонного ведомства, российскими
средствами противовоздушной обороны был сбит украинский самолет Су-25.
Воздушное судно было уничтожено в районе населенного пункта Новая Дмитровка в
Харьковской области.
Также за прошедшую ночь российские военные вывели из строя
15 военных беспилотников ВСУ, включая один «Байрактар ТБ-2» в Николаевской
области.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео ликвидации
российскими вертолетами Ка-52 замаскированных позиций Вооруженных сил Украины.
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