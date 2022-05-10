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    Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА Bayraktar в районе острова Змеиный

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА Bayraktar в районе острова Змеиный

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    Федеральное агентство новостей

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили сегодня днем в районе острова Змеиный еще один БПЛА Bayraktar ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

    Официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков уточнил, что за прошедшие сутки украинская армия потеряла в этом районе уже 30 беспилотников, включая девять Bayraktar-TB-2.

    В ведомстве отметили, что все указанные БПЛА были применены в ходе окончившейся неудачей «пиар-акции» киевского командования по захвату острова Змеиный, которую украинские националисты предприняли в канун 9 мая.

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