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    Российские силы ПВО уничтожили десять украинских БПЛА

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Российские силы ПВО уничтожили десять украинских БПЛА

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    Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Российские средства противовоздушной обороны
    ликвидировали десять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

    Об этом на брифинге сообщил официальный представитель
    Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что беспилотники были
    уничтожены в районах населенных пунктов Барвинок, Васильевка, Кременная,
    Полтавка, Томарино, Новый Первомайск, Красногоровка, Ясиноватое, Федоровка.

    Российская Федерация продолжает вести специальную
    операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Главной целью Вооруженных
    сил РФ является военная инфраструктура государства, используемая киевскими
    властями для геноцида граждан Донбасса.

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