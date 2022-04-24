Российские силы ПВО уничтожили десять украинских БПЛА

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель

Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что беспилотники были

уничтожены в районах населенных пунктов Барвинок, Васильевка, Кременная,

Полтавка, Томарино, Новый Первомайск, Красногоровка, Ясиноватое, Федоровка.