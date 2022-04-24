Российские силы ПВО уничтожили десять украинских БПЛА

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Российские средства противовоздушной обороны
ликвидировали десять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.
Об этом на брифинге сообщил официальный представитель
Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что беспилотники были
уничтожены в районах населенных пунктов Барвинок, Васильевка, Кременная,
Полтавка, Томарино, Новый Первомайск, Красногоровка, Ясиноватое, Федоровка.
Российская Федерация продолжает вести специальную
операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Главной целью Вооруженных
сил РФ является военная инфраструктура государства, используемая киевскими
властями для геноцида граждан Донбасса.
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