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    Российские силы ПВО ликвидировали три украинских БПЛА

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Российские силы ПВО ликвидировали три украинских БПЛА

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    Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/globallookpress

    Российские средства противовоздушной обороны успешно уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата.

    Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он отметил, что два аппарата были сбиты возле городов Изюм и Херсон.

    «В том числе один “Байрактар ТБ-2” над населенным пунктом Лозовая Харьковской области», — добавил Конашенков.

    Российская Федерация продолжает вести спецоперацию по демилитаризации Украины. Высокоточными ударами ВС РФ ликвидируют военные объекты киевского режима, подвергавшего геноциду мирное население Донбасса.

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