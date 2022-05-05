Российские силовики получили сведения о вербовке поляков разведкой Украины

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Сотрудники украинской разведывательной службы вербовали граждан Польши для работы в ПМР. Информацию об этом передает РИА Новости со слов источника в силовых ведомствах.
Сообщается, что при помощи поляков украинская разведка получала сведения о состоянии молдавско-приднестровских политических отношений. Помимо этого, завербованные граждане республики передавали Киеву сведения о перемещениях группировки российских миротворцев в ПМР.
«Согласно данным, полученным российскими силовиками от источника в украинских спецслужбах, Служба внешней разведки Украины (СВРУ), начиная с 2012 года, привлекла к конфиденциальному сотрудничеству граждан Польши для активной работы на молдавско-приднестровском направлении», — сообщил источник.
Ранее стало известно, что украинские военные разместили тяжелую технику на цементном и коксохимическом заводах в Харькове. Как отметили в Минобороны, это создает риски уничтожения находящихся там цистерн с ядовитыми техническими жидкостями, передает RT.