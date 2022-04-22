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    Российские силовики обнаружили данные о всех сотрудниках СБУ по Херсонской области

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Российские силовики обнаружили данные о всех сотрудниках СБУ по Херсонской области

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    wikipedia.org/President.gov.ua/CC BY 4.0

    Во время поиска оставшихся диверсионно-разведывательных
    групп российским военнослужащим удалось собрать полные сведения о кадровом
    составе управления украинской Службы безопасности по Херсонской области. Часть полученной
    информации оказалась в распоряжении информационного агентство РИА Новости.

    Согласно полученным данным, российским силовикам удалось
    также найти секретные сведения о тех, кто используется Киевом для совершения
    диверсий. Все они проводились на неподконтрольных режиму территориях.

    Всего в списке числятся 14 человек. Каждый из них является
    сотрудником отдела центра специальных операций «Альфа» УСБУ в Херсонской
    области. Среди них — полковник Василий Рыбалко, майор Александр Евдокимов,
    старшие оперативные сотрудники и другие работники подразделения.

    Напомним, что с 24 февраля на Украине проводится
    спецоперация. Ее главной целью является демилитаризация и денацификация, а
    также защита русскоговорящего населения от геноцида со стороны националистов.

    После начала мероприятия в Минобороны РФ заявили, что
    российские войска ведут огонь исключительно по объектам военной инфраструктуры
    Украины. В связи с этим угрозы мирным жителями со стороны солдат ВС РФ ничего
    не грозит.

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