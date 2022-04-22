Российские силовики обнаружили данные о всех сотрудниках СБУ по Херсонской области

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Во время поиска оставшихся диверсионно-разведывательных
групп российским военнослужащим удалось собрать полные сведения о кадровом
составе управления украинской Службы безопасности по Херсонской области. Часть полученной
информации оказалась в распоряжении информационного агентство РИА Новости.
Согласно полученным данным, российским силовикам удалось
также найти секретные сведения о тех, кто используется Киевом для совершения
диверсий. Все они проводились на неподконтрольных режиму территориях.
Всего в списке числятся 14 человек. Каждый из них является
сотрудником отдела центра специальных операций «Альфа» УСБУ в Херсонской
области. Среди них — полковник Василий Рыбалко, майор Александр Евдокимов,
старшие оперативные сотрудники и другие работники подразделения.
Напомним, что с 24 февраля на Украине проводится
спецоперация. Ее главной целью является демилитаризация и денацификация, а
также защита русскоговорящего населения от геноцида со стороны националистов.
После начала мероприятия в Минобороны РФ заявили, что
российские войска ведут огонь исключительно по объектам военной инфраструктуры
Украины. В связи с этим угрозы мирным жителями со стороны солдат ВС РФ ничего
не грозит.